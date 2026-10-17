Колокольцев: Оружие из зоны украинского конфликта насыщает чёрный рынок

Международный чёрный рынок пополняется оружием из зоны украинского конфликта, что создаёт дополнительные угрозы безопасности. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в интервью ИС «Вести».

«Оттуда идёт незаконный оборот наркотиков. Оттуда идёт незаконный оборот оружия. Чёрный рынок насыщается в том числе и оружием из зоны конфликта, я имею в виду украинского конфликта», — подчеркнул глава МВД.

По словам министра, представители террористических и экстремистских организаций пытаются дестабилизировать обстановку в отдельных странах и регионах. Незаконная торговля оружием и наркотиками, как отметил Колокольцев, становится одним из факторов международной криминальной угрозы.

Глава МВД также раскритиковал европейских лидеров. По его мнению, они наблюдают за происходящим, но их действия направлены прежде всего на продолжение украинского конфликта. Министр связал такую позицию с поддержкой нынешних властей Киева.

Ранее Колокольцев уже поднимал проблему вывоза вооружений из зон боевых действий во время переговоров с руководством МВД Пакистана. Тогда он предупреждал, что контрабандное оружие может оказаться у преступников в любой стране.