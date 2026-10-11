Действующие в Мали террористические формирования получали вооружение и финансовую помощь из-за рубежа, в том числе при участии украинских наёмников и военной разведки Украины. С такими обвинениями выступил вице-президент комиссии по обороне Переходного совета республики Фусейну Уаттара.

По словам малийского политика, поддержку радикальным группировкам оказывали также государства, которые он назвал колониальными державами. Боевики, как заявил Уаттара, пользовались поддержкой украинских наёмников, а самый крупный вклад внесла военная разведка Украины.

Он подчеркнул, что вооружённые формирования регулярно совершали нападения на позиции правительственных войск. Из-за непрекращающихся атак военное руководство республики приступило к подготовке масштабной операции против незаконных группировок.

Работа над новой стратегией началась в апреле. Согласно изложенному плану, командование поставило задачу не ограничиваться возвращением утраченных территорий, а добиться полного разгрома противостоящих армии сил. Для этого генеральные штабы разработали и приступили к реализации комплекса военных мер.

Ранее Life.ru сообщал об отправке украинских специалистов по беспилотникам в Мали для подготовки местных вооружённых формирований. В африканскую республику прибыли около 15 инструкторов. Они обучали повстанцев использованию дронов и дистанционно помогали координировать операции.