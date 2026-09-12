Украинские военные обучают работе с дронами боевиков в Африке, выяснил CNN

Украина направила около 15 специалистов по беспилотникам в Мали. Ещё несколько украинских инструкторов находятся в Судане, сообщает CNN со ссылкой на военных и источник в украинской разведке.

В Мали украинцы работают с «Фронтом освобождения Азавада». Это объединение преимущественно состоит из туарегских повстанцев на севере страны. По словам украинских военных, они не участвуют в боях непосредственно на передовой. Инструкторы обучают местные силы работе с беспилотниками и помогают координировать операции дистанционно.

Один из собеседников CNN заявил, что украинские специалисты помогали повстанцам во время операции в районе Кидаля. В этой атаке вместе с туарегами участвовали и боевики, связанные с «Аль-Каидой»*.

Кроме того, по данным телеканала, военнослужащие из Чада, Нигера и Буркина-Фасо приезжали в Мали для обучения работе с дронами у украинских инструкторов. Несколько украинских специалистов также находятся в Судане.

CNN отмечает, что Киев таким образом пытается противодействовать российскому влиянию за пределами Украины. В Мали российские военные структуры поддерживают власти страны, а украинская сторона, по данным телеканала, выстраивает контакты с их противниками.

Ранее Life.ru писал, что Украина через Францию предлагала малийской оппозиции помощь с беспилотниками. По данным Jeune Afrique, представители украинских спецслужб контактировали с противниками властей Мали и предлагали им военную поддержку. В публикации также отмечалось, что в регионе действуют как туарегские формирования, так и связанные с «Аль-Каидой»* боевики.

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