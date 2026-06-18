Украина предлагала помощь с дронами боевикам из «оппозиции» в Мали, пишут СМИ
Jeune Afrique: Украина через Францию предлагала боевикам в Мали дроны
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Представители украинских спецслужб при посредничестве Франции обращались к малийской оппозиции с предложением военной помощи. Об этом сообщает журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники, близкие к французской разведке.
На протяжении последних лет Мали регулярно подвергается атакам боевиков коалиции «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), аффилированной с «Аль-Каидой»*, и повстанцев-туарегов под эгидой «Фронта освобождения Азавада» (FLA).
«К «правительству Мали в изгнании» обратились сотрудники украинских спецслужб, причём посредничество осуществили именно французские спецслужбы. Украинцы предложили малийской стороне боевые беспилотники и обучения», — говорится в публикации.
Ранее малийский новостной портал Bamada, ссылаясь на свидетельства местных жителей, сообщил о возможном участии военнослужащих с европейской внешностью, включая украинцев, в атаке на Мали в конце апреля. Очевидцы утверждают, что эти европейцы действовали совместно с повстанцами-туарегами из «Фронта освобождения Азавада» (ФОА), целью которых был захват столицы Бамако. Жители Кидаля описывают, как после отступления малийской армии повстанцы начали грабежи, а среди них были люди в военной форме, похожие на европейцев.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.