Украинских наёмников заметили во время атаки террористов в Мали

Малийский новостной портал Bamada, ссылаясь на свидетельства местных жителей, сообщил о возможном участии военнослужащих с европейской внешностью, включая украинцев, в атаке на Мали в конце апреля. Очевидцы утверждают, что эти европейцы действовали совместно с повстанцами-туарегами из «Фронта освобождения Азавада» (ФОА), целью которых был захват столицы Бамако.

Жители Кидаля описывают, как после отступления малийской армии повстанцы начали грабежи, а среди них были люди в военной форме, похожие на европейцев. Некоторые из них говорили по-французски, а другие – на языке, напоминающем русский, но с отличиями, что позволило одному из свидетелей предположить, что это были украинцы.

Другие очевидцы также слышали упоминания слова «Украина» и фразы о неудачной попытке взять столицу. Один из жителей упомянул разговор между французом и украинцем, где обсуждались причины неудачи и готовность украинцев.

Стоит отметить, что в августе 2024 года Мали разорвала дипотношения с Украиной, обвинив Киев в поддержке террористов. В африканских СМИ также регулярно появляются сообщения о присутствии украинских наёмников в регионе Сахель и контрабанде оружия.