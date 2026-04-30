Россия продолжит борьбу с терроризмом в Мали, заявили в Кремле

Россия продолжит борьбу с терроризмом и экстремизмом, в том числе на территории Мали. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, речь идёт о поддержке легитимных властей страны и участии в обеспечении безопасности.

«РФ продолжит в том числе и в Мали борьбу с экстремизмом… и продолжит оказывать помощь действующей власти», — отметил он.

Напомним, в апреле 2026 года в Мали произошли скоординированные атаки туарегов и джихадистов*. Российский Африканский корпус помог отбить нападение. Life.ru собрал всё, что известно о потерях, выводе из Кидаля и гибели министра обороны.

