Мали 2026: кто с кем воюет, что происходит в Кидале и при чём здесь российский Африканский корпус Оглавление Хронология атак 25–27 апреля Роль Африканского корпуса РФ: отражение атак, потери, заявления Что происходит в Кидале: захват, переговоры и «гуманитарный коридор» Кто с кем воюет в Мали: туареги, джихадисты, правительство, Россия Погиб ли министр обороны Мали Садио Камара Реакция России и мира Прогнозы: что будет дальше В апреле 2026 года в Мали произошли скоординированные атаки туарегов и джихадистов. Российский Африканский корпус помог отбить нападение. Life.ru собрал всё, что известно о потерях, выводе из Кидаля и гибели министра обороны. 27 апреля, 11:26

25 апреля 2026 года в Мали повстанцы-туареги и джихадисты совместно атаковали столицу Бамако, города Кати, Гао, Кидаль, Мопти. Под ударом оказались военные базы, аэропорты, правительственные здания. Российский Африканский корпус помог отразить атаки, предотвратив попытку захвата власти. Разбираемся, кто с кем воюет, есть ли потери и правда ли, что убит министр обороны Мали.

Хронология атак 25–27 апреля

Согласно заявлению Африканского корпуса, в наступлении, которое началось утром 25 апреля, принимало участие до 12 тысяч человек. Бои вспыхнули в крупнейших городах Мали. В Бамако целью были административные здания.

— Цель атак боевиков группировок «Фронт освобождения Азавада» и местного филиала «Аль-Каиды»* — свергнуть действующее светское правительство, а значит, помимо всего прочего, навредить нашим интересам в регионе <…> Что важно, так это то, что западные СМИ оказали серьёзную и скоординированную информационную поддержку террористическим группировкам и организовали ряд глобальных вбросов, которые направлены на дестабилизацию обстановки, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Первые столкновения у джихадистов и сепаратистов произошли с ВС Мали. Далее уже в бой вступил Африканский корпус. Туареги шли с севера, а джихадисты подняли восстание в южных регионах.

О стабилизации обстановки может говорить открытие аэропорта столицы Мали. В Генеральном штабе ВС Мали заявили, что ситуации в стране находится под контролем.

Роль Африканского корпуса РФ: отражение атак, потери, заявления

26 апреля 2026 года стало известно, что российские войска отразили несколько атак, уничтожив свыше 1000 боевиков и технику. Поддержку подразделениям ВС РФ и Мали оказывала авиация, а вот на стороне противника были замечены «солдаты удачи» из Европы.

— В районах городов Кидаль и Гао в нападении на государственные объекты и подразделения правительственных сил участвовали украинские и европейские наёмники в Африке, которые применяли ПЗРК западного образца типа «Стингер» и «Мистраль», — сообщили в Африканском корпусе.

Среди российских военнослужащих есть раненые. Остаётся невыясненной судьба лётчиков сбитого вертолёта Ми-8. По предварительным данным, российский экипаж винтокрылой машины погиб.

ВС РФ оказали не только силовую поддержку. Террористы не жалели мирных жителей. Тем, кого удалось эвакуировать, помогли российские военные медики.

Что происходит в Кидале: захват, переговоры и «гуманитарный коридор»

Основной бой российские войска приняли в городе Кидаль. Здесь находилась база Африканского корпуса. Её пришлось покинуть, но на беспрепятственный выход ВС РФ противник согласился сам из-за высоких потерь.

— В соответствии с совместным решением руководства Республики Мали подразделения Африканского корпуса, находившиеся и сражавшиеся в н.п. Кидаль, покинули данный населённый пункт совместно с военнослужащими Армии Мали, — говорится в заявлении Африканского корпуса.

Стоит отметить, что в 2012 году Кидаль был уже захвачен туарегами. Потом туда вошли французские войска, но позже отступили, отдав его повстанцам. Уже в 2023 году город освободили бойцы ЧВК «Вагнер».

Кто с кем воюет в Мали: туареги, джихадисты, правительство, Россия

В Мали интересы Москвы представляет созданный Министерством обороны Африканский корпус. Российские военнослужащие проводят операции совместно с Вооружёнными силами Мали (FAMa).

Против правительственных войск ведут борьбу сепаратисты, провозгласившие освобождение Азавада. Это область на северо-востоке Мали, населённая туарегами. Они представляют Национальное движение за освобождение Азавада.

Воюют в Мали и радикальные исламские группировки. Среди них выделяется «Джамаат нусрат аль-ислам валь-муслимин» (JNIM). Считается, что это официальное представительство «Аль-Каиды»* в Мали и Сахеле.

Погиб ли министр обороны Мали Садио Камара

25 апреля 2026 года был убит министр обороны Мали генерал Садио Камара. На резиденцию чиновника было совершено нападение. Известно, что перед гибелью офицер оказал сопротивление и смог ликвидировать некоторых террористов.

— В ходе интенсивных боёв он был ранен и транспортирован в больницу, где, к сожалению, скончался, — рассказал пресс-секретарь малийского правительства Исса Кулибали.

Репортёр катарского канала «Аль-Джазира» Николас Хак считает, что гибель Камары — серьёзный удар по Вооружённым силам Мали.

— Он был одной из самых влиятельных фигур в правящем военном руководстве, и некоторые считали его возможным будущим лидером Мали, — рассказал Хак.

Вместе с генералом погибли его жена и двое внуков, сообщает издание Agence France-Presse.

Реакция России и мира

В заявлении МИД России от 25 апреля предположили, что в подготовке боевиков могли участвовать силовые структуры Запада. На тот момент атака боевиков ещё продолжалась.

— Российская сторона выражает глубокую обеспокоенность происходящими событиями. Действия террористов создают непосредственную угрозу для стабильности дружественного России малийского государства и могут иметь самые негативные последствия для всего окружающего региона, — отметили в МИД РФ.

В Европейском союзе выразили слова соболезнования семьям погибших, а Пекин поддержал официальные власти Мали.

— Китай выступает против всех форм терроризма и его спонсоров и решительно поддерживает усилия правительства Мали по сохранению национального суверенитета, безопасности и стабильности страны, а также по защите безопасности народа, — сказано в заявлении Посольства Китая в Бамако.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение боевиков и призвал к сотрудничеству в сфере безопасности.

— Для противодействия растущей угрозе насильственного экстремизма и терроризма в регионе Сахель необходима скоординированная международная поддержка, — заявил Гутерриш.

Прогнозы: что будет дальше

Гражданская война в Мали идёт с 2012 года. За это время страна успела пройти раскол, выгнать французские войска и пригласить российских специалистов. То есть ситуация абсолютно нестабильная. Тот же Кидаль переходил из рук в руки уже несколько раз.

— На самом деле пока ещё ничего не окончено. Есть информация, что туареги готовы заключить с правительством мир, если получат широкую для себя автономию. И это здорово упростит для нас ситуацию, — пишет военный блогер Юрий Подоляка.

С большой долей вероятности боевые действия продолжатся. Тот же Кидаль переходил из рук в руки уже несколько раз. Вопреки слухам о полном выходе, Африканский корпус остаётся в Мали.

— Подразделения Африканского корпуса действительно покинули Кидаль, но движение шло не из страны, а на север — в Тессалит, где находятся военная база и аэропорт. То есть речь скорее о перегруппировке, чем о полноценном уходе, — отмечает канал «Рыбарь».

Авторы «Военной хроники» считают, что группировку в 12 тысяч человек противник подготовил не для того, чтобы сейчас завершить войну, а значит, вооружённый конфликт не угаснет.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.

