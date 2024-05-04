Русский легион в Африке: каким он может быть и при чём тут Суровикин Африканская весна захлестнула Чёрный континент: страны Сахельской дуги одна за другой отказываются от колониальной политики Запада, используя военно-техническое сотрудничество с РФ. По словам экспертов, Россия может создать там отдельный военный корпус. 3 мая, 21:21 Будет ли создан Русский легион в Африке. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Анатолий Карбинов, © Shutterstock / FOTODOM

Предстоящий уход военных США из Нигера, а ранее вывод французского контингента из этой страны стали частью Африканской весны. Идёт формирование пророссийской дуги в зоне Сахеля, куда входят шесть западноафриканских государств. Сейчас многих беспокоит, какие силы помогут государствам противостоять бывшим западным метрополиям? И здесь речь может идти о формировании Африканского корпуса — российской военной силы, состоящей из подразделений регулярной армии РФ и добровольцев.

Будет ли Россия создавать Русский легион

Российские силы находятся на авиабазе нигерских ВВС 101 в Нигере с военными США. О том, что россияне, которые прибыли туда ещё несколько недель назад, размещены в отдельном комплексе и не имеют доступа к военным помещениям и американскому оборудованию, сообщил представитель Пентагона. Известно, что наши военные пробудут там до вывода американского контингента из Нигера, пока Пентагон не эвакуирует свои беспилотники.

Последние 154 французских солдата покидают военную базу в Ниамее в декабре 2023 года. Фото © ТАСС / ZUMA

В столице республики Ниамее ранее подняли российские флаги. А возглавляющий Африканское командование ВС США генерал Майкл Лэнгли обратился к лидеру Кот-д'Ивуара Алассану Уаттаре с просьбой открыть военную базу. Напомним, около года назад вооружённый переворот заставил французских военных также покинуть свою базу в Нигере. Таким образом, Париж лишился доступа к крайне дешёвому урану, который десятилетиями добывался и закупался в республике по смешным ценам.

Снос бывших метрополий потребовал от нового правительства искать экономической поддержки у России и Китая. Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что подобное сотрудничество у России есть и с другими государствами региона, например с ЦАР.

— Запад не обеспечивает так называемую национальную безопасность африканских государств, а преследует чисто свои экономические цели. Когда под прикрытием вопросов безопасности на самом деле идёт разграбление республик. А если правительство какой-либо африканской страны с чем-то не согласно, то внезапно появляются террористы, которые отвлекают внимание местных властей. И эта рукотворная технологическая и манипулятивная "карусель" длится достаточно давно. Подобный механизм стали называть скрытым неоколониализмом. Африканские страны устали от этого, а увидев, как Россия помогла навести порядок в Сирии, решили бороться, — комментирует Леонков.

Какие силы помогают наводить порядок? В экспертных кругах речь идёт о так называемом Африканском корпусе, который может быть создан.

Сейчас в Африке находится генерал Сергей Суровикин, который занимается этим вопросом. В принципе, в создании такого корпуса могут участвовать силы специальных операций в качестве военных инструкторов. Алексей Леонков Военный эксперт

Эксперт считает, что, скорее всего, корпус будет сформирован не как армейское образование. Возможно, получит условное название и в каждой стране будет действовать необходимое количество специалистов. Это могут быть десятки, а может быть, и сотни военных. Но стоит полагать, что "все они будут под единым командованием. Поэтому и появилось такое название — Африканский корпус".

Генерал Сергей Суровикин. Фото © Telegram / Condottiero

— То есть речь идёт не об аналоге ЧВК, а военных Министерства обороны РФ, но с особым статусом военных советников и инструкторов. У нас есть закон о добровольцах и есть законы для военнослужащих. В странах Африки они могут подвергаться определённым рискам. Важно, чтобы все они были защищены юридически, — говорит Леонков. — То есть в рядах таких командировочных могут состоять и те, кто служит в регулярной армии, и те, кто вызвался добровольцем.

Эксперт напоминает, что во время проведения первого Африканского конгресса в России мероприятие посетили представители 54 африканских государств — то есть большинство стран континента. Ключевым моментом выступлений спикеров стали вопросы безопасности и террористической угрозы. В ходе встреч были достигнуты определённые договорённости, и когда в Африке появились российские инструкторы, военные советники, то ситуация стала в корне меняться.

Саммит Россия – Африка. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

— Многие страны почувствовали, что именно Россия является гарантом национальной безопасности. Поэтому стали происходить те события, на которые не рассчитывали неоколониальные державы Запада, — полагает Леонков.

Ещё четыре года назад США свернули подразделения AFRICOM, переподчинив его Европейскому командованию. Сейчас региональные правительства предпринимают эффективные меры по борьбе с неоколониальными режимами, которые продвигаются Западом.

— Франция, Британия, США пытаются перебазироваться в сторону Атлантического океана — в Гану, Кот-д'Ивуар и Бенин, аэродромы которых можно использовать под базы беспилотников, чтобы контролировать именно атлантическую логистику. Однако, вероятно, и здесь они могут столкнуться с определёнными военно-политическими вызовами. А наращивание Россией военного и военно-технического сотрудничества абсолютно укладывается в логику, которая продвигается по линии Москвы, это борьба с неоколониализмом, — заметил военный эксперт и старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

По его словам, те страны Африки, что стремятся к независимости, к обретению прежде всего контроля над собственной ресурсной базой и развитию суверенитета, получают технологическую помощь от России и Китая.

— Отличный пример стран зоны Сахеля — Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада — демонстрирует, как они выходят из-под французского влияния, переводя свою политику на рельсы независимости, выстраивая эффективные коммуникации, в том числе с Россией, — говорит Степанов.

Он напомнил, что на сегодняшний день наша страна подписала порядка 30 соглашений о военно-техническом сотрудничестве. Крупнейшим региональным партнёром Российской Федерации выступает Алжир.

В зоне Сахеля формируется альянс пророссийски настроенных стран: от Атлантики до Красного моря, от Гвинеи и до республик Сахеля. Кроме того, Северная Африка также активно сотрудничает с Москвой. Можно привести в пример Алжир и Египет, который в этом году вступил в БРИКС. Александр Степанов Военный эксперт

— На африканском рынке порядка 26% рынка вооружений, продукции военного назначения производится российским ВПК. И это не просто военно-техническое сотрудничество, продажа оружия. Главное направление — обеспечение местных правительств своими суверенными возможностями по защите государственности, по выстраиванию независимой от Запада внешней политики торгово-экономического взаимодействия со странами Глобального Юга, — комментирует Степанов.

Эксперт напоминает, что в 2023 году доля экспорта военной продукции из России в страны Африки превысила 30% от общего объёма поставок "Рособоронэкспорта". Сумма контрактов со странами континента по итогам года превысит $5,2 млрд.

Готовность к сотрудничеству с РФ демонстрирует отказ африканских стран от введения санкций против России. Кроме того, более десяти стран заинтересованы в размещении на своей территории российского военного контингента.

Авторы Елена Стафеева