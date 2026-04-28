Минобороны: «Африканский корпус» более суток держал оборону в окружении в Мали

В Мали развернулись ожесточённые боестолкновения с участием подразделений «Африканского корпуса». В районе города Кидаль российский отряд оказался в тяжелейшем положении, попав в полное окружение.

Согласно данным Минобороны РФ, военнослужащие более суток вели непрерывные бои. Несмотря на многократное численное превосходство противника, бойцы успешно отразили четыре массированные атаки, направленные как на главный опорный пункт, так и на внешние посты обороны.

Для поддержки обороняющихся сил и уничтожения подкреплений противника были задействованы средства авиации. Операторы нанесли четыре высокоточных удара с использованием БПЛА «Иноходец».

Целями стали места скопления живой силы боевиков и их резервы. Эффективность работы беспилотников оказалась высокой: уничтожено до 60 боевиков, ликвидировано 4 пикапа, выведено из строя 5 мотоциклов.

Удары по подходящим силам неприятеля позволили стабилизировать обстановку в зоне ответственности корпуса. Ситуация в регионе остается под пристальным вниманием российских военных специалистов.

Напомним, в апреле 2026 года в Мали произошли скоординированные атаки туарегов и джихадистов*. Российский Африканский корпус помог отбить нападение.