Бойцы «Африканского корпуса» РФ погибли при атаке террористов в Мали

Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко подтвердил информацию о гибели российских бойцов «Африканского корпуса» в Мали. Трагический инцидент стал следствием скоординированной операции местных незаконных формирований.

Атака произошла 25 апреля. По словам дипломата, удары наносили боевики, связанные с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»*, а также туарегские сепаратисты. Силовики действовали сообща, что позволило им провести массированное наступление.

Под прицелом нападавших оказались не только регулярные вооруженные силы африканского государства, но и подразделения нашего «Африканского корпуса». В МИД РФ официально признали наличие погибших среди граждан России.

«В результате имеются жертвы с нашей стороны в том числе», — заявил дипломат.

Российский Африканский корпус (или просто Африканский корпус) — это военизированная структура в составе Министерства обороны Российской Федерации, созданная в конце 2023 — начале 2024 года. Официальное формирование ВС РФ занимается охраной российских военных и экономических интересов в странах Африки.

Напомним, в апреле 2026 года в Мали произошли скоординированные атаки туарегов и джихадистов*. Российский Африканский корпус помог отбить нападение. Life.ru собрал всё, что известно о потерях, выводе из Кидаля и гибели министра обороны.