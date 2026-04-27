Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 19:17

Премьер Мали Абдулайе Маига назвал атаку боевиков попыткой госпереворота

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katja Tsvetkova

Малийские власти назвали события 25 апреля попыткой захвата государства. В брифинге для СМИ премьер-министр переходного периода Абдулайе Маига заявил: радикальные группировки не просто устроили серию скоординированных атак. Их конечная цель была иной — демонтировать институты республики, прекратить переходный процесс и взять власть в свои руки.

Однако, по словам главы правительства, эти планы провалились.

«Убедительный ответ, который они получили, является результатом самоотверженности наших доблестных вооружённых сил и сил безопасности под руководством президента», — подчеркнул Маига.

Армии удалось нейтрализовать сотни террористов по всей стране. Премьер пообещал усилить меры безопасности, а также поблагодарил народ Мали за стойкость и веру в армию.

Напомним, 25 апреля вооружённые отряды антиправительственных сил атаковали позиции Малийской армии. Власти африканской страны сообщили, что за этот день удалось ликвидировать не менее 80 экстремистов, участвовавших в нападениях. Российские военные из состава Африканского корпуса оказывали содействие в отражении масштабного наступления радикалов.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Мали
  • Африка
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar