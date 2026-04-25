25 апреля, 17:55

В Мали уничтожены 80 боевиков, атаковавших позиции армии

Обложка © ТАСС / Carsten Rehder / DPA

Вооружённые силы Мали за субботу уничтожили не менее 80 боевиков, участвовавших в нападениях на позиции правительственных войск по всей стране. Об этом заявил представитель малийской армии Сулейман Дембеле в эфире национального телевидения.

«Противник понёс значительные потери на каждом участке, где вступал в бой с силами безопасности и обороны», — сказал Дембеле. По его словам, ликвидированы не менее 80 боевиков. Телеканал показал кадры с телами убитых, их оружием и транспортом.

Генеральный штаб ВС Мали сообщил, что все атаки отражены и власти полностью контролируют ситуацию в стране. Данные о возможных потерях среди правительственных сил не раскрывались.

«Африканский корпус» освободил в Мали захваченных россиянина и украинца

Напомним, боевики атаковали позиции войск в Кидале, Гао, Севаре и Кати. Обстановку контролируют правительственные силы при поддержке Африканского корпуса. В Севаре обстреляли аэропорт, но прорваться в город джихадистам не дали. По предварительным данным, в ходе зачистки применяли вертолёты Ка-52 и FPV-дроны.

Александра Мышляева
