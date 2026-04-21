

21 апреля, 14:12

«Африканский корпус» освободил захваченных в Мали россиянина и украинца

В Мали в ходе специальной операции освобождены двое заложников, захваченных террористами в 2024 году. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Силами «Африканского корпуса»… были освобождены… сотрудники российской геологоразведочной компании: гражданин Российской Федерации Олег Грета… и гражданин Украины Юрий Юров…», — отметили в ведомстве. Они находились в плену после захвата в Нигере.

После освобождения у них выявили серьёзные проблемы со здоровьем. Заложников планируют доставить в Москву для лечения и реабилитации. Руководство компании поблагодарило российских военнослужащих за проведённую операцию.

СМИ опубликовали видео с двумя взятыми в заложники в Нигере россиянами
Ранее правительственные силы Мали в ходе наступательной операции на западе страны уничтожили около 40 боевиков, включая одного из ключевых полевых командиров. Об этом заявил Генштаб малийской армии. Операция проходила с 14 по 21 марта в районах Йелимане и Сегала области Кайе. Убиты 40 террористов, изъяты склады с вооружением.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Александра Мышляева
