СМИ опубликовали видео с двумя взятыми в заложники в Нигере россиянами
AFP: Группировка GSIM заявила о взятии в заложники в Нигере двух россиян
Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM) обнародовала видеообращение двух россиян, которые были взяты в заложники на юго-западе Нигера. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Видеообращение двух россиян, которые были взяты в заложники на юго-западе Нигера. Видео © X / FranceAfrique23
"В пятницу группа, связанная с "Аль-Каидой"* в Нигере, опубликовала видео, в котором двое мужчин, назвавшихся русскими, заявили, что их похитили в Мбанге, на юго-западе страны", — указано в сообщении.
Один из взятых в плен заявил, что он — геолог по имени Юрит, родившийся в России и живший на Украине. Второй заявил, что его зовут Грег, он прибыл в Нигер месяц назад для работы в российской компании. Когда было снято видео, неизвестно.
Ранее посол Израиля в РФ Симона Гальперин рассказала, что двое россиян остаются в заложниках у боевиков радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Оба не входят в список из 46 человек, которых нет в живых.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
X / FranceAfrique23