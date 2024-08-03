Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 23:54

СМИ опубликовали видео с двумя взятыми в заложники в Нигере россиянами

AFP: Группировка GSIM заявила о взятии в заложники в Нигере двух россиян

Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM) обнародовала видеообращение двух россиян, которые были взяты в заложники на юго-западе Нигера. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Видеообращение двух россиян, которые были взяты в заложники на юго-западе Нигера. Видео © X / FranceAfrique23

"В пятницу группа, связанная с "Аль-Каидой"* в Нигере, опубликовала видео, в котором двое мужчин, назвавшихся русскими, заявили, что их похитили в Мбанге, на юго-западе страны", — указано в сообщении.

Один из взятых в плен заявил, что он — геолог по имени Юрит, родившийся в России и живший на Украине. Второй заявил, что его зовут Грег, он прибыл в Нигер месяц назад для работы в российской компании. Когда было снято видео, неизвестно.

Суд приговорил выжившего участника захвата заложников в СИЗО к 23 годам
Суд приговорил выжившего участника захвата заложников в СИЗО к 23 годам

Ранее посол Израиля в РФ Симона Гальперин рассказала, что двое россиян остаются в заложниках у боевиков радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Оба не входят в список из 46 человек, которых нет в живых.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

X / FranceAfrique23

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Нигер
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров