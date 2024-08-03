СМИ опубликовали видео с двумя взятыми в заложники в Нигере россиянами

Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM) обнародовала видеообращение двух россиян, которые были взяты в заложники на юго-западе Нигера. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

"В пятницу группа, связанная с "Аль-Каидой"* в Нигере, опубликовала видео, в котором двое мужчин, назвавшихся русскими, заявили, что их похитили в Мбанге, на юго-западе страны", — указано в сообщении.

Один из взятых в плен заявил, что он — геолог по имени Юрит, родившийся в России и живший на Украине. Второй заявил, что его зовут Грег, он прибыл в Нигер месяц назад для работы в российской компании. Когда было снято видео, неизвестно.