Суд приговорил выжившего участника захвата заложников в СИЗО к 23 годам
Даниил Камнев. Обложка © Life.ru
Южный окружной военный суд вынес приговор по первому уголовному делу в отношении боевика Даниила Камнева, который участвовал в захвате заложников в ростовском СИЗО. Его отправили в тюрьму на 23 года за попытку взорвать МВД Кисловодска. Об этом пишет ТАСС.
"Суд постановил признать Камнева виновным и назначить ему 23 года колонии", — зачитал решение судья.
Напомним, 16 июня шестеро заключённых взяли в плен нескольких надзирателей в ростовском СИЗО. Изначально все террористы считались погибшими в результате штурма спецназа. Позже выяснилось, что один боевик выжил, им оказался Даниил Камнев. На допросе он подробно рассказал следствию, как с подельниками получил оружие, находясь в камере.