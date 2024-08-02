Суд приговорил выжившего участника захвата заложников в СИЗО к 23 годам

Южный окружной военный суд вынес приговор по первому уголовному делу в отношении боевика Даниила Камнева, который участвовал в захвате заложников в ростовском СИЗО. Его отправили в тюрьму на 23 года за попытку взорвать МВД Кисловодска. Об этом пишет ТАСС.