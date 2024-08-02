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Суд приговорил выжившего участника захвата заложников в СИЗО к 23 годам

2 августа, 09:27
Даниил Камнев. Обложка © Life.ru

Даниил Камнев. Обложка © Life.ru

Южный окружной военный суд вынес приговор по первому уголовному делу в отношении боевика Даниила Камнева, который участвовал в захвате заложников в ростовском СИЗО. Его отправили в тюрьму на 23 года за попытку взорвать МВД Кисловодска. Об этом пишет ТАСС.

"Суд постановил признать Камнева виновным и назначить ему 23 года колонии", — зачитал решение судья.

Суд вынес суровый приговор захватчику заложников в ростовском СИЗО
Суд вынес суровый приговор захватчику заложников в ростовском СИЗО

Напомним, 16 июня шестеро заключённых взяли в плен нескольких надзирателей в ростовском СИЗО. Изначально все террористы считались погибшими в результате штурма спецназа. Позже выяснилось, что один боевик выжил, им оказался Даниил Камнев. На допросе он подробно рассказал следствию, как с подельниками получил оружие, находясь в камере.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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