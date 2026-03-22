В Мали уничтожены 40 боевиков и влиятельный полевой командир

В ходе наступательной операции на западе Мали правительственные силы уничтожили около 40 боевиков, включая влиятельного полевого командира. Об этом сообщил Генштаб вооружённых сил страны.

Операция проходила с 14 по 21 марта в районах Йелимане и Сегала области Кайе. Уничтожены 40 боевиков, захвачены склады с оружием. Имя ликвидированного полевого командира пока не раскрывается. Также освобождены 12 заложников, которых удерживали террористы.

Радикальные группировки, действующие на западе Мали, пытались перерезать пути поставок топлива из соседних стран. Однако активные армейские операции по уничтожению боевиков и сопровождению бензовозов не позволяют им добиться этой цели.

Ранее Life.ru сообщал, что в Нигерии в результате нападения экстремистов погибли прихожане Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви. Трагедия случилась утром 6 марта в селении Туран в штате Бенуэ. Боевики напали на христианский посёлок, убили нескольких жителей и ранили других. Оставшимся пришлось спасаться бегством.