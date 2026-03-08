Владимир Путин
7 марта, 21:23

В Нигерии экстремисты впервые убили прихожан Русской православной церкви

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katja Tsvetkova

В Нигерии в результате нападения экстремистов погибли прихожане Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви. Как сообщил сам экзархат, это первые африканские прихожане РПЦ, убитые за веру.

Трагедия произошла утром 6 марта в селении Туран, расположенном в штате Бенуэ. Группа боевиков атаковала христианский посёлок, убив часть жителей и ранив нескольких человек. Остальным пришлось спасаться бегством. Среди погибших оказались двое членов местной православной общины — Иоанн Акуле и Даниил Ахемба.

«Это первые африканские прихожане Русской православной церкви, убитые за веру. Просим всех вознести молитвы об их упокоении», — сказано в заявлении экзархата.

На данный момент обнаружены тела десяти убитых, однако число жертв может возрасти — поисковые группы продолжают осматривать окрестности. Всего в селении проживали пятьдесят православных христиан, из них двадцать — дети. В связи с произошедшим экзархат объявил на своём сайте сбор средств для помощи пострадавшим при нападении.

В результате взрыва в церкви штата Нью-Йорк пострадали пять человек

Ранее в Иркутске неизвестный обокрал Спасскую церковь. По словам прихожан, мужчина снял с иконы Николая Чудотворца ювелирные подношения — крестики, цепи и другие украшения из золота и серебра. В настоящий момент полиция ведёт его розыск. Правоохранители предлагают грабителю самостоятельно явиться в отдел, чтобы покаяться и объяснить мотивы своего поступка.

