В Нигерии экстремисты впервые убили прихожан Русской православной церкви

В Нигерии в результате нападения экстремистов погибли прихожане Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви. Как сообщил сам экзархат, это первые африканские прихожане РПЦ, убитые за веру.

Трагедия произошла утром 6 марта в селении Туран, расположенном в штате Бенуэ. Группа боевиков атаковала христианский посёлок, убив часть жителей и ранив нескольких человек. Остальным пришлось спасаться бегством. Среди погибших оказались двое членов местной православной общины — Иоанн Акуле и Даниил Ахемба.

«Это первые африканские прихожане Русской православной церкви, убитые за веру. Просим всех вознести молитвы об их упокоении», — сказано в заявлении экзархата.

На данный момент обнаружены тела десяти убитых, однако число жертв может возрасти — поисковые группы продолжают осматривать окрестности. Всего в селении проживали пятьдесят православных христиан, из них двадцать — дети. В связи с произошедшим экзархат объявил на своём сайте сбор средств для помощи пострадавшим при нападении.

