Военные и политики: Власти Мали провели первые аресты после атак
В Мали задержали первых подозреваемых по делу об атаках террористов 25 апреля
Военнослужащие ВС Мали.
Власти Мали провели первые задержания подозреваемых в причастности к террористическим атакам 25 апреля. Об этом говорится в заявлении военного суда страны.
Генеральный прокурор военного ведомства начал расследование в связи с нападениями, целями которых стали позиции вооружённых сил и сил безопасности, включая столицу Бамако, а также резиденцию главы оборонного ведомства и по делам ветеранов.
Первые задержания прошли успешно, сейчас ведётся активный поиск остальных преступников, их соучастников и пособников. В числе фигурантов — отставной офицер, трое военнослужащих действительной службы, а также политик Умар Марико. Портал African News Feed утверждает, что как минимум один из них был задержан в городе Бугуни на юге страны при попытке пересечь границу с Кот-д’Ивуаром.
Напомним, радикальные исламисты из Азавада начали масштабное наступление на Мали, в бой с ними вступили правительственные войска и бойцы российского Африканского корпуса. По предварительным данным, боевики стянули более двух тысяч человек для одновременного удара по четырём населённым пунктам. Президент республики Ассими Гоита тогда выступил с обращением к нации, заверив, что обстановка полностью контролируется властями, а операция против экстремистов продолжится до их полного уничтожения. Глава государства высоко оценил вклад России в обеспечение региональной безопасности и призвал граждан не поддаваться попыткам расколоть общество.
