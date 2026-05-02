Военные и политики: Власти Мали провели первые аресты после атак

Власти Мали провели первые задержания подозреваемых в причастности к террористическим атакам 25 апреля. Об этом говорится в заявлении военного суда страны.

Генеральный прокурор военного ведомства начал расследование в связи с нападениями, целями которых стали позиции вооружённых сил и сил безопасности, включая столицу Бамако, а также резиденцию главы оборонного ведомства и по делам ветеранов.

Первые задержания прошли успешно, сейчас ведётся активный поиск остальных преступников, их соучастников и пособников. В числе фигурантов — отставной офицер, трое военнослужащих действительной службы, а также политик Умар Марико. Портал African News Feed утверждает, что как минимум один из них был задержан в городе Бугуни на юге страны при попытке пересечь границу с Кот-д’Ивуаром.