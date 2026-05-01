Мали, Нигер и Буркина-Фасо нанесли совместный удар по боевикам

Вооружённые силы Мали, Нигера и Буркина-Фасо провели совместную операцию на севере Мали, нанеся удары по позициям боевиков. Об этом сообщил саудовский спутниковый телеканал «Аль-Арабия».

«Мали, Нигер и Буркина-Фасо нанесли совместные массированные авиаудары по позициям вооружённых экстремистов на севере Мали», — говорится в сообщении.

Другие подробности операции, включая количество задействованных самолётов и потери среди боевиков, пока не приводятся. Однако сам факт координации трёх африканских стран свидетельствует о консолидации усилий в борьбе с экстремизмом в регионе Сахеля.