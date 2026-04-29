28 апреля, 23:41

Президент Мали Гоита заявил о полном контроле властей над ситуацией в стране

Обложка © Kremlin.ru

Обложка © Kremlin.ru

Власти Мали полностью контролируют обстановку в стране. Об этом заявил президент Ассими Гоита в обращении к нации. Телеканал ORTM транслировал выступление главы государства. Гоита впервые публично обратился к гражданам с 25 апреля — момента начала скоординированных атак радикальных группировок.

Гоита сообщил, что операция против вооружённых радикалов продолжится до их полного уничтожения. Он отметил совместные действия Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер. Президент также высоко оценил роль России в обеспечении безопасности региона. Он призвал сограждан не поддаваться попыткам враждебных сил расколоть общество.

«Хочу отметить высокое качество стратегического сотрудничества с нашими партнёрами, особенно с Россией», — сказал Ассими Гоита.

Боестолкновения в отдельных районах Мали продолжаются. Власти страны рассчитывают на полное восстановление безопасности.

Мали 2026: кто с кем воюет, что происходит в Кидале и при чём здесь российский Африканский корпус
Мали 2026: кто с кем воюет, что происходит в Кидале и при чём здесь российский Африканский корпус

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие в составе Африканского корпуса отражают крупнейшую атаку радикальных исламистов из Азавада в Мали. По предварительным оценкам, боевики собрали свыше двух тысяч человек для одновременного удара по четырём городам.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Антон Голыбин
