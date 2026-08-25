В Мали после 755 дней плена у террористов освобождены двое россиян

Двух россиян освободили в Мали после 755 дней в плену у террористов. Василий и Александр попали к боевикам в июле 2024 года во время боёв в районе Тинзауатена и больше двух лет были практически полностью отрезаны от внешнего мира. Они находились в тяжёлых условиях: постоянная жара, ноги в цепях, плохая питьевая вода и скудное питание.