В Мали после 755 дней плена у террористов освобождены двое россиян
Освобождённые россияне. Обложка © RT
Двух россиян освободили в Мали после 755 дней в плену у террористов. Василий и Александр попали к боевикам в июле 2024 года во время боёв в районе Тинзауатена и больше двух лет были практически полностью отрезаны от внешнего мира. Они находились в тяжёлых условиях: постоянная жара, ноги в цепях, плохая питьевая вода и скудное питание.
В операции по освобождению участвовали военные Главного управления Генштаба и Африканского корпуса ВС РФ, переговоры с лидерами экстремистского формирования вёл командующий ливийскими вооружёнными силами Саддам Хафтар.
Сейчас россияне проходят реабилитацию на базе Африканского корпуса Минобороны РФ. После восстановления они намерены отправиться в зону СВО, сообщает RT.
Ранее 10 российских военнослужащих, находившихся в плену ВСУ, вернулись домой в рамках спецобмена. Гуманитарная миссия была организована при поддержке президента Белоруссии Александра Лукашенко. На родину также вернулись 10 граждан Украины.
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