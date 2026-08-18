«С февраля шли сдаваться»: Как российские разведчики разоблачают бойцов ВСУ

Пленные из ВСУ нередко пытаются убедить российских разведчиков, что служили поварами или якобы сами собирались сдаться, рассказал боец с позывным Чаба. По его словам, такие объяснения звучат уже после того, как украинские военнослужащие оказываются в плену.

Как российские разведчики разоблачают бойцов ВСУ. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Одна из распространённых версий — утверждение, мол они изначально шли сдаваться. Однако при дальнейших вопросах выясняется, что некоторые из них находятся на службе уже несколько месяцев, отметил собеседник Zvezdanews.

«Сказали: «мы шли сдаваться», когда их поймали. А когда задали вопрос: «с какого времени вы служите?» — отвечают: «с февраля». Что вы, с февраля шли сдаваться?», — сыронизировал боец ВС РФ.

Ранее в Госдуме уже обращали внимание, что попавшие в плен бойцы ВСУ нередко представляются поварами или связистами и отрицают участие в боях. При этом часть украинских военнослужащих действительно принимает решение сложить оружие добровольно.