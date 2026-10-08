Российские бойцы вернулись в Кидаль: «Африканский корпус» помог отбить важный город

Вооружённые силы Мали при поддержке российского «Африканского корпуса» вернули контроль над стратегически важным городом Кидаль на северо-востоке страны. Совместная операция завершилась после нескольких дней наступления, сообщили представители корпуса.

Боевые действия продолжались с 1 по 7 октября при участии союзных формирований GATIA. За это время объединённая группировка преодолела более 450 километров от города Гао, продвигаясь через труднопроходимые участки местности и заминированные территории.

По данным «Африканского корпуса», авиация российских и малийских сил наносила удары по позициям и тыловым объектам противника в районах Абейбары, Тин-Эссако, Тальхандака, Тин-Заутина и Тессалита. Наступление велось с нескольких направлений.

В результате вооружённые формирования FLA и связанной с «Аль-Каидой»* группировки JNIM оставили занимаемые позиции. Непосредственно в Кидаль правительственные подразделения вошли 6 октября без боя. Представители FLA объяснили отступление решением сохранить личный состав после авиаударов.

Возвращение города имеет особое значение для властей Мали, поскольку Кидаль считается одним из ключевых центров на севере государства. Российские военные также назвали произошедшее важным политическим и военным событием.

Сейчас союзные силы проводят окончательную зачистку территории и разминирование. Одновременно организована гуманитарная помощь местным жителям.

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