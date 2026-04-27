Африканский корпус ВС РФ вместе с армией Мали покинул город Кидаль
Африканский корпус Вооружённых сил России совместно с малийскими военными покинули населённый пункт Кидаль. Об этом говорится в официальном заявлении подразделения, опубликованном в Telegram-канале.
«Подразделения Африканского корпуса, находившиеся и сражавшиеся в н. п. Кидаль, покинули данный населённый пункт совместно с военнослужащими армии Мали», — сказано в сообщении.
В корпусе уточнили, что решение было принято совместно с властями Мали. Из города в первую очередь вывезли раненых бойцов и тяжёлую технику.
Напомним, 25 апреля вооружённые отряды антиправительственных сил атаковали позиции Малийской армии. Власти африканской страны сообщили, что за этот день удалось ликвидировать не менее 80 экстремистов, участвовавших в нападениях. Российские военные из состава Африканского корпуса оказывали содействие в отражении масштабного наступления радикалов.
