Африканский корпус ВС РФ вместе с армией Мали покинул город Кидаль

Африканский корпус Вооружённых сил России совместно с малийскими военными покинули населённый пункт Кидаль. Об этом говорится в официальном заявлении подразделения, опубликованном в Telegram-канале.

«Подразделения Африканского корпуса, находившиеся и сражавшиеся в н. п. Кидаль, покинули данный населённый пункт совместно с военнослужащими армии Мали», — сказано в сообщении.

В корпусе уточнили, что решение было принято совместно с властями Мали. Из города в первую очередь вывезли раненых бойцов и тяжёлую технику.