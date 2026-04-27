В Мали подтвердили гибель министра обороны Садио Камара при атаке боевиков

В Мали официально подтверждена гибель министра обороны Садио Камара в результате скоординированной атаки вооружённых группировок. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Исса Кулибали, видео выступления которого опубликовал телеканал ORTM.

Нападение произошло в субботу 25 апреля. Резиденция чиновника в гарнизонном городе Кати (в 15 км от столицы Бамако) была атакована с применением заминированного автомобиля. Сообщается также о гибели его второй жены и двоих внуков.

«Он вступил в бой с нападавшими, сумев уничтожить некоторых из них. В ходе интенсивных боёв он был ранен и транспортирован в больницу, где, к сожалению, скончался», – заявил Кулибали.

Атаки 25 апреля были скоординированными. Нападения затронули несколько городов: столицу Бамако, армейскую базу Кати, а также Гао, Кидаль на севере и Севаре в центре страны. Ответственность за нападения приписывается коалиции «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), аффилированной с «Аль-Каидой»*, действовавшей совместно с повстанцами-туарегами из «Фронта освобождения Азавада» (FLA).

Ранее Life.ru писал, что президент Мали находится в безопасности на одной из баз спецназа. Ассими Гоита, переживший вооружённую атаку боевиков на свою резиденцию, был срочно эвакуирован в безопасное место. Об этом сообщила радиостанция RFI со ссылкой на приближённых главы государства.

