Jeune Afrique: Убит министр обороны Мали

Министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара погиб в результате подрыва заминированного автомобиля у его резиденции. Об этом пишет журнал Jeune Afrique.

По данным издания, инцидент произошёл 25 апреля на армейской базе Кати в пригороде малийской столицы Бамако. Взрывчатка была заложена в грузовике, остановившемся у дома чиновника.

Официального подтверждения этой информации от властей Мали пока не поступало. Ранее в правительстве утверждали, что Камара выжил при атаке боевиков.