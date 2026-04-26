26 апреля, 10:31

Jeune Afrique: Убит министр обороны Мали

Садио Камара (слева). Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

Министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара погиб в результате подрыва заминированного автомобиля у его резиденции. Об этом пишет журнал Jeune Afrique.

По данным издания, инцидент произошёл 25 апреля на армейской базе Кати в пригороде малийской столицы Бамако. Взрывчатка была заложена в грузовике, остановившемся у дома чиновника.

Официального подтверждения этой информации от властей Мали пока не поступало. Ранее в правительстве утверждали, что Камара выжил при атаке боевиков.

МИД России заявил о причастности силовиков Запада к подготовке боевиков в Мали

Напомним, накануне вооружённая оппозиция атаковала позиции армии Мали. Сообщалось, что за вчерашний день правительственные силы ликвидировали не менее 80 экстремистов, участвовавших в нападениях. Российские военнослужащие в составе Африканского корпуса оказывали помощь в отражении крупнейшего наступления радикальных исламистов.

