Jeune Afrique: Убит министр обороны Мали
Садио Камара (слева). Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий
Министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара погиб в результате подрыва заминированного автомобиля у его резиденции. Об этом пишет журнал Jeune Afrique.
По данным издания, инцидент произошёл 25 апреля на армейской базе Кати в пригороде малийской столицы Бамако. Взрывчатка была заложена в грузовике, остановившемся у дома чиновника.
Официального подтверждения этой информации от властей Мали пока не поступало. Ранее в правительстве утверждали, что Камара выжил при атаке боевиков.
Напомним, накануне вооружённая оппозиция атаковала позиции армии Мали. Сообщалось, что за вчерашний день правительственные силы ликвидировали не менее 80 экстремистов, участвовавших в нападениях. Российские военнослужащие в составе Африканского корпуса оказывали помощь в отражении крупнейшего наступления радикальных исламистов.
