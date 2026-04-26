МИД России заявил о причастности силовиков Запада к подготовке боевиков в Мали
Силовые структуры Запада могли принимать участие в подготовке бандформирований, совершивших скоординированные нападения в Мали. Об этом говорится в сообщении МИД России.
«В настоящее время продолжаются усилия по ликвидации бандформирований, в подготовке которых, по предварительной информации, могли принимать участие силовые структуры Запада», – отметили в дипведомстве.
25 апреля вооружённые антиправительственные группировки устроили серию атак. Около 250 боевиков напали на международный аэропорт Бамако-Сену и близлежащую военную базу. Силы малийской армии отразили нападение.
В Москве выразили глубокую обеспокоенность, подчеркнув, что действия террористов угрожают стабильности дружественного России государства и могут иметь тяжёлые последствия для целого региона.
Ранее Life.ru писал, что МИД РФ также рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Мали. Тем, кто уже находится в этой африканской стране, настоятельно советуют принять меры для обеспечения личной безопасности.
