Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 21:56

МИД России заявил о причастности силовиков Запада к подготовке боевиков в Мали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katja Tsvetkova

Силовые структуры Запада могли принимать участие в подготовке бандформирований, совершивших скоординированные нападения в Мали. Об этом говорится в сообщении МИД России.

«В настоящее время продолжаются усилия по ликвидации бандформирований, в подготовке которых, по предварительной информации, могли принимать участие силовые структуры Запада», – отметили в дипведомстве.

25 апреля вооружённые антиправительственные группировки устроили серию атак. Около 250 боевиков напали на международный аэропорт Бамако-Сену и близлежащую военную базу. Силы малийской армии отразили нападение.

В Москве выразили глубокую обеспокоенность, подчеркнув, что действия террористов угрожают стабильности дружественного России государства и могут иметь тяжёлые последствия для целого региона.

Российский Африканский корпус отражает атаку радикальных исламистов в Мали

Ранее Life.ru писал, что МИД РФ также рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Мали. Тем, кто уже находится в этой африканской стране, настоятельно советуют принять меры для обеспечения личной безопасности.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мали
  • Африка
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar