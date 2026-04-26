МИД России рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Мали
МИД России выступил с экстренной рекомендацией для соотечественников. Дипломаты советуют россиянам воздержаться от поездок в Мали. Тем, кто уже находится в этой африканской стране, настоятельно рекомендуют принять меры для обеспечения личной безопасности.
Причиной стала серия скоординированных атак, которые 25 апреля устроили вооружённые антиправительственные группировки. Около 250 боевиков атаковали международный аэропорт Бамако-Сену и близлежащую военную базу. Нападение удалось отразить силам малийской армии.
В Москве выразили глубокую обеспокоенность, подчеркнув, что действия террористов угрожают стабильности дружественного России государства и могут иметь тяжёлые последствия для целого региона.
Ранее сообщалось, что вооружённые силы Мали за субботу уничтожили не менее 80 боевиков, участвовавших в нападениях на позиции правительственных войск по всей стране. Данных о возможных потерях среди правительственных сил нет. Российские военнослужащие в составе Африканского корпуса помогали отражать крупнейшую атаку радикальных исламистов.
