МИД России рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Мали

МИД России выступил с экстренной рекомендацией для соотечественников. Дипломаты советуют россиянам воздержаться от поездок в Мали. Тем, кто уже находится в этой африканской стране, настоятельно рекомендуют принять меры для обеспечения личной безопасности.

Причиной стала серия скоординированных атак, которые 25 апреля устроили вооружённые антиправительственные группировки. Около 250 боевиков атаковали международный аэропорт Бамако-Сену и близлежащую военную базу. Нападение удалось отразить силам малийской армии.

В Москве выразили глубокую обеспокоенность, подчеркнув, что действия террористов угрожают стабильности дружественного России государства и могут иметь тяжёлые последствия для целого региона.