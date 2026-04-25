Взрывы слышны у главной военной базы Мали рядом со столицей

Около главной военной базы Мали под названием Кати, которая находится недалеко от столицы страны Бамако, слышны взрывы и стрельба. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

«Два громких взрыва и стрельба были слышны в субботу утром рядом с Кати, главной военной базой Мали, расположенной неподалёку от столицы Бамако», — говорится в сообщении.

На данный момент военные перекрыли дороги рядом с базой, но информации о причинах ЧП не дали.

Ранее сообщалось, что в городе Шостка на севере Украины прогремело больше двадцати взрывов. Подробностей пока нет. В Сумской области объявляли воздушную тревогу.