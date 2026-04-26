Президент Мали находится в безопасности на одной из баз спецназа

Президент Мали Ассими Гоита, переживший вооружённую атаку боевиков на свою резиденцию, был срочно эвакуирован в безопасное место. Об этом сообщила радиостанция RFI со ссылкой на приближённых главы государства.

Нападение произошло 25 апреля. Резиденция президента расположена на территории армейской базы Кати — в пригороде столицы страны Бамако. Именно туда и проникли вооружённые люди.

По данным источника, президентский дворец атаковали члены радикальных группировок. Им не удалось захватить Гоиту — главу государства успели вывезти из опасной зоны. Сейчас он находится на одной из баз спецназа.

О жертвах или пострадавших в результате этой атаки пока не сообщается. Официальных комментариев от властей Мали пока не поступало. Тем временем правительство пытается взять под контроль ситуацию в столице и не допустить повторения попыток штурма. Гоита контролирует ситуацию из укрытия.