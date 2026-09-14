Освобождённые из плена в Мали россияне считают, что за боевиками стоит Киев

Освобождённые после 755 дней плена Александр Ефремов и Василий Нагалев заявили о возможных связях удерживавшей их группировки с Францией и Украиной. Россияне провели в неволе в Сахаре с июля 2024 года до августа 2026-го, об этом они рассказали в интервью RT.

Ефремов и Нагалев попали в засаду недалеко от границы с Алжиром. По их словам, всё время плена боевики держали их прикованными и лишь изредка позволяли свободно передвигаться.

«Ну кто, французы, кто ещё», — сказал Ефремов, отвечая на вопрос о том, кто, по его мнению, стоит за захватившей их группировкой.

Нагалев также заявил, что считает причастными Францию и Украину. Бывшие пленники рассказали и об условиях содержания. Сначала на двоих им выдавали около 1,5 литра воды в сутки. Позднее объём увеличили, однако качество воды, по словам Нагалева, ухудшилось. Среди наиболее тяжёлых условий он также назвал жару и змей.

Ефремов сообщил, что освобождали их от цепей примерно раз в два-три месяца, чтобы они могли помыться и постирать одежду. После длительного отсутствия движения ноги, по его словам, практически не слушались. Возможность привести себя в порядок ограничивали примерно 15–20 минутами.

Ранее сообщалось, что мать российского военнослужащего Александра заявила о пытках сына во время украинского плена и попытке вымогательства денег за его освобождение. По её словам, неизвестные прислали семье фотографию раненого бойца и потребовали 200 тыс. рублей. Женщина передала материалы уполномоченному по правам человека в России Яне Лантратовой. В августе военнослужащий вернулся в Россию в рамках обмена.