Украина превратилась в один из крупных центров международного чёрного рынка оружия, предупредила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По словам Ждановой, к такой ситуации привели нарушения принципов передачи обычных вооружений со стороны Киева и западных стран.

«Украина фактически превратилась в один из крупнейших центров международного «чёрного рынка оружия», что угрожает безопасности не только государств — участников ОБСЕ, но и стран других континентов», — заявила дипломат.

Жданова также заметила, что нелегальная торговля западными вооружениями на Украине приобрела масштабный характер и контролируется украинскими и международными организованными преступными группировками. По её словам, им оказывают покровительство отдельные чиновники, представители военного командования и спецслужб.

Российская сторона также заявила об обнаружении контрабандного оружия с Украины в ряде государств Африки и назвала среди предполагаемых маршрутов его вывоза портовую инфраструктуру Одесской области.

Риск незаконного распространения оружия с территории Украины при этом признают и международные структуры. ОБСЕ реализует отдельную программу по борьбе с нелегальным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатки, а исследователи Small Arms Survey в 2025 году предупреждали о накоплении незарегистрированного оружия в стране. Ранее Life.ru рассказывал о докладе Совета ЕС, в котором европейские страны выразили опасения из-за возможного распространения оружия с Украины.