Запад рискует спровоцировать опасную эскалацию, продолжая передавать Украине оружие для ударов вглубь России. Об этом заявил итальянский журналист Томас Фази, комментируя недавнюю атаку беспилотников на Москву и Подмосковье.

По мнению Фази, НАТО через Киев фактически пытается атаковать российскую территорию, одновременно убеждая западную общественность в том, что именно Москва якобы ведёт «гибридную войну» против Европы. Журналист считает, что в случае ответных действий России альянс может объявить их беспричинными.

«Это безумная авантюра, которая может обернуться катастрофой», — написал Фази в соцсети X.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении самой массированной атаки украинских беспилотников на столичный регион. По его словам, ВСУ рассчитывали сорвать выборы в Государственную думу, однако добиться этого не удалось. Несколько дронов достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, ещё один беспилотник попал в жилой дом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в результате атаки погибли два мирных жителя. Травмы получили более 20 человек, в том числе трое детей, 15 пострадавших госпитализировали. Повреждения зафиксировали в многоквартирных и частных домах Раменского, Софьино, Орехово-Зуева, Котельников, Истры, Коломны, Егорьевска, Ленинского округа и Лыткарина. Власти пообещали восстановить повреждённые здания в ближайшее время.