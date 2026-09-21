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Регион
Опубликовано 21 сентября, 14:05

«Обернётся катастрофой»: В ЕС испугались ответа России после ударов ВСУ по Москве

Журналист Фази: НАТО ведёт опасную игру, поставляя ВСУ оружие для атак на РФ

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Запад рискует спровоцировать опасную эскалацию, продолжая передавать Украине оружие для ударов вглубь России. Об этом заявил итальянский журналист Томас Фази, комментируя недавнюю атаку беспилотников на Москву и Подмосковье.

По мнению Фази, НАТО через Киев фактически пытается атаковать российскую территорию, одновременно убеждая западную общественность в том, что именно Москва якобы ведёт «гибридную войну» против Европы. Журналист считает, что в случае ответных действий России альянс может объявить их беспричинными.

«Это безумная авантюра, которая может обернуться катастрофой», — написал Фази в соцсети X.

Минобороны: Массированная атака ВСУ на Москву не достигла целей
Минобороны: Массированная атака ВСУ на Москву не достигла целей

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении самой массированной атаки украинских беспилотников на столичный регион. По его словам, ВСУ рассчитывали сорвать выборы в Государственную думу, однако добиться этого не удалось. Несколько дронов достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, ещё один беспилотник попал в жилой дом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в результате атаки погибли два мирных жителя. Травмы получили более 20 человек, в том числе трое детей, 15 пострадавших госпитализировали. Повреждения зафиксировали в многоквартирных и частных домах Раменского, Софьино, Орехово-Зуева, Котельников, Истры, Коломны, Егорьевска, Ленинского округа и Лыткарина. Власти пообещали восстановить повреждённые здания в ближайшее время.

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Николь Вербер
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