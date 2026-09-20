Минобороны: Массированная атака ВСУ на Москву не достигла целей

Попытка массированной атаки ВСУ на Москву не достигла поставленных целей. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Попытка массированной атаки на Москву провалилась. Своих целей противник не достиг», — указали в Минобороны.

Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 20 сентября. В Московской области в результате ударов были погибшие и пострадавшие, повреждения получили жилые дома и другие объекты.