Страны Евросоюза сообщили об обнаружении компонентов оружия и военного оборудования у возвращающихся с Украины участников боевых действий. Об этом говорится в конфиденциальном докладе Совета ЕС, на который ссылается Euronews.

В документе отмечается, что такие случаи создают риск перевозки военных компонентов и другого оборудования с территории Украины в страны Евросоюза. Проблему возможного попадания огнестрельного оружия в ЕС планируют обсудить постпреды стран объединения. Особое внимание уделяется государствам, которые приняли большое число украинских беженцев, включая Германию, Польшу и Чехию.

В Совете ЕС считают незаконный оборот стрелкового оружия после завершения конфликта одной из долгосрочных проблем. При этом из-за отсутствия пограничного контроля внутри Шенгенской зоны вопрос рассматривается как общий для всех стран объединения.

Европол планирует создать специальный центр по огнестрельному оружию к первому кварталу 2027 года. Украина, согласно документу, должна до конца 2026 года принять отдельную дорожную карту по борьбе с незаконным оборотом оружия. Также Киев передаёт Европолу информацию об изъятом, похищенном и утраченном оружии.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дмитрий Медведев назвал поставки оружия Киеву со стороны Европы прямым участием в конфликте с Россией. Зампред Совбеза РФ заявил, что европейская поддержка Украины включает не только передачу вооружений, но и разведданных, а также финансовую помощь.