Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские страны фактически ведут прямую войну против РФ. По его словам, это выражается в масштабной поддержке Украины.

Он указал, что речь идет не только о поставках вооружений, но и о передаче разведывательной информации, а также финансовой помощи Киеву.

«Ведут прямую войну с Россией, снабжая нашего противника всем, чем можно, — от ракет и данных разведки до прямых ассигнований на содержание бандеровской власти», — написал Медведев.

В том же сообщении зампред Совбеза напомнил о санкциях против российского бизнеса и ограничениях, которые затронули граждан страны.

По его словам, европейские меры коснулись в том числе банковских карт и культурных связей с Россией.

Медведев связал санкционную политику и поддержку Украины с общей линией европейских государств в отношении Москвы.

Ранее Медведев уже заявлял, что современный Евросоюз, по его мнению, превратился из преимущественно экономического объединения в политизированный и милитаризованный блок. В июне Life.ru писал, что зампред Совбеза назвал возможное вступление Украины в ЕС угрозой для России, отдельно указав на поставки техники, инструкторов и финансирование Киева. Ещё раньше он предупреждал, что попытка стран НАТО создать бесполётную зону над Украиной и сбивать российские БПЛА означала бы войну альянса с Россией. На фоне роста западной военной помощи Медведев также говорил о возможных последствиях размещения связанных с ВСУ производств и инфраструктуры в европейских странах.