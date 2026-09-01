Международные профильные структуры, включая специализированные организации ООН, игнорируют заявления о «чёрной трансплантологии» на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на выездном брифинге в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

По её словам, Москва неоднократно обращала внимание на эту тему, однако реакции со стороны международных и правозащитных организаций не последовало.

«Как вы думаете, кто-нибудь из профильных структур, будь то ООНовских, будь то правочеловеческих зарубежных структур, хоть кто-нибудь на это обратил внимание? Нет, конечно», — сказала Захарова.

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Она также раскритиковала западные СМИ, которые, по её оценке, не уделяют внимания сообщениям о незаконном обороте человеческих органов на Украине.

«Что должно ещё произойти, чтобы западные журналисты [...] просто уточнили, а что там происходит в чёрной трансплантологии?» — спросила представитель МИД.

Захарова отметила, что Россия поднимала эту тему ещё с 2022 года и заявляла о выявлении схем, связанных с торговлей органами. В качестве одного из аргументов она сослалась на материалы украинской Генпрокуратуры.

По словам дипломата, изменения украинского законодательства упростили процедуры изъятия органов, а медицинские стандарты используются для прикрытия злоупотреблений. Эти утверждения были озвучены Захаровой как позиция российской стороны.

Ранее Life.ru писал, что Захарова называла Украину одним из мировых лидеров по чёрной трансплантологии и торговле людьми. Особое внимание она тогда обращала на риски для детей-сирот и утверждала, что эта криминальная сфера получила на Украине широкое распространение.