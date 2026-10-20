«Если в первом акте висит ружьё...» Вучич вспомнил Чехова и предупредил о Третьей мировой
Вучич допустил начало Третьей мировой войны из-за вооружения Европы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Третья мировая война может начаться на фоне стремительного вооружения европейских стран. Такое опасение выразил бывший президент Сербии Александр Вучич в интервью журналистке Ксении Собчак.
Политик обратил внимание на огромные средства, которые Европа вкладывает в оборонную промышленность. По его словам, европейские государства активно наращивают военный потенциал, а происходящее напоминает ему известный принцип из драматургии Чехова: если в первом акте висит ружьё, в третьем оно обязательно выстрелит.
В качестве примера Вучич привёл немецкий оборонный концерн Rheinmetall, расширяющий производство вооружений. Он также указал на растущие военные расходы скандинавских стран, включая Швецию. На вопрос о возможности начала мировой войны бывший сербский лидер ответил:
«Я был бы самым счастливым человеком, если бы ошибся. Но я боюсь, что не ошибаюсь».
В ходе интервью Вучич также затронул вероятность применения ядерного оружия. По его мнению, Владимир Путин не блефует, предупреждая о возможном ядерном ответе на прямое нападение на Россию. При этом политик считает, что Москва не станет первой применять такое оружие.
Вучич еще полгода назад допустил возможность начала Третьей мировой войны. В марте он предположил, что глобальное противостояние фактически идёт, хотя официально об этом не объявляют. Одной из причин международной напряжённости политик назвал борьбу за нефть, газ и редкоземельные металлы.
На фоне этих опасений в Кремле также обратили внимание на стремительную милитаризацию Европы и продолжающиеся поставки вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские страны направляют Киеву не только оружие и боеприпасы, но и военных инструкторов. По его словам, участие в конфликте на одной из сторон не может остаться без последствий.
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