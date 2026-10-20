Третья мировая уже началась: В Катаре выступили с тревожным предупреждением

Мир может уже находиться в первом году третьей мировой войны, даже не осознавая этого. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, предупредив, что многочисленные неурегулированные конфликты создают серьёзную угрозу международной безопасности.

В интервью телеканалу Al Arabiya, опубликованном 17 октября, дипломат провёл историческую параллель со Второй мировой войной. Он напомнил слова коллеги о том, что жители 1940–1941 годов ещё не осознавали в полной мере масштаб происходивших событий.

«Следовательно, возможно ли, что сегодня мы находимся в первом году третьей мировой войны? Да, если мы не урегулируем эти различные кризисы», — сказал аль-Ансари.

Представитель катарского МИД охарактеризовал происходящее как настоящий кризис международного мира и безопасности. По его оценке, за последнее десятилетие мировому сообществу не удалось заключить ни одного всеобъемлющего мирного соглашения.

Особое внимание дипломат уделил Ближнему Востоку. Нынешнюю эскалацию он связал с конфликтами, которые десятилетиями оставались замороженными или так и не получили окончательного разрешения. Теперь, по его выражению, регион пожинает плоды чужих ошибок.

На этом фоне государства Персидского залива, как рассказал аль-Ансари, сосредоточились на перестройке региональной системы безопасности. При этом его рассуждения о третьей мировой войне носили характер предупреждения, а не констатации её начала.

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Иран для переговоров о снижении напряжённости в Персидском заливе. До визита в Тегеран министр посетил Бахрейн, где участвовал в стратегическом диалоге России со странами Персидского залива. Одной из ключевых тем дипломатических консультаций стало урегулирование регионального кризиса.