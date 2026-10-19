Лавров прибыл в Иран на фоне кризиса в Персидском заливе: что обсудят в Тегеране

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран, где проведёт переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Одной из главных тем встречи станет снижение напряжённости в Персидском заливе. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Во время визита Лаврова также примет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Стороны обсудят ключевые вопросы международной повестки и дальнейшее развитие российско-иранских отношений.

Особое внимание планируется уделить практическим шагам по укреплению всеобъемлющего стратегического партнёрства Москвы и Тегерана. В частности, речь пойдёт о торгово-экономическом сотрудничестве, инвестициях и реализации совместных транспортных и энергетических проектов.

Как уточнили в МИД России, Лавров и Аракчи также рассмотрят ход выполнения договорённостей, достигнутых Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом на встречах 1 сентября в Бишкеке и 8 октября в Авазе. Предстоящие переговоры станут четвёртой личной встречей министров с начала 2026 года.

Тегеран стал второй остановкой ближневосточного турне российского министра. До этого Лавров посетил Бахрейн, где участвовал в девятом раунде стратегического диалога России с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Ожидается, что глава МИД РФ проинформирует иранских партнёров об итогах этих консультаций.

Ранее Life.ru сообщал, что Лавров и Аракчи обсуждали вопросы безопасного судоходства через Ормузский пролив. Во время телефонного разговора 1 мая министры затронули перспективы прекращения боевых действий на Ближнем Востоке, а также урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы. Москва тогда подтвердила готовность содействовать дипломатическому разрешению кризиса.

Напряжённость в регионе сохраняется на фоне противостояния Ирана с США и Израилем. Особое значение имеет ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходят важнейшие маршруты поставок нефти и газа. Ограничения судоходства и взаимные военные угрозы продолжают осложнять обстановку в Персидском заливе.