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Регион
Опубликовано 19 октября, 14:13

Лавров прибыл в Иран на фоне кризиса в Персидском заливе: что обсудят в Тегеране

Лавров прибыл в Иран для переговоров о деэскалации в Персидском заливе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран, где проведёт переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Одной из главных тем встречи станет снижение напряжённости в Персидском заливе. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Во время визита Лаврова также примет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Стороны обсудят ключевые вопросы международной повестки и дальнейшее развитие российско-иранских отношений.

Особое внимание планируется уделить практическим шагам по укреплению всеобъемлющего стратегического партнёрства Москвы и Тегерана. В частности, речь пойдёт о торгово-экономическом сотрудничестве, инвестициях и реализации совместных транспортных и энергетических проектов.

Как уточнили в МИД России, Лавров и Аракчи также рассмотрят ход выполнения договорённостей, достигнутых Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом на встречах 1 сентября в Бишкеке и 8 октября в Авазе. Предстоящие переговоры станут четвёртой личной встречей министров с начала 2026 года.

Тегеран стал второй остановкой ближневосточного турне российского министра. До этого Лавров посетил Бахрейн, где участвовал в девятом раунде стратегического диалога России с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Ожидается, что глава МИД РФ проинформирует иранских партнёров об итогах этих консультаций.

Ранее Life.ru сообщал, что Лавров и Аракчи обсуждали вопросы безопасного судоходства через Ормузский пролив. Во время телефонного разговора 1 мая министры затронули перспективы прекращения боевых действий на Ближнем Востоке, а также урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы. Москва тогда подтвердила готовность содействовать дипломатическому разрешению кризиса.

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Напряжённость в регионе сохраняется на фоне противостояния Ирана с США и Израилем. Особое значение имеет ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходят важнейшие маршруты поставок нефти и газа. Ограничения судоходства и взаимные военные угрозы продолжают осложнять обстановку в Персидском заливе.

Больше новостей о международных переговорах и ситуации на Ближнем Востоке — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Никита Никонов
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