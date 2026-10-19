Глава МИД Ирана Аракчи предупредил США об ответе на возможную атаку

Иран готов ответить Соединённым Штатам в случае новой военной атаки. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи, отреагировав на заявления американского президента Дональда Трампа о возможных дальнейших действиях против Тегерана. Свою позицию дипломат изложил в соцсети X.

«В прошлый раз, когда вы хотели «довести дело до конца», Иран стал лишь сильнее. Хотите снова испытать удачу? Пожалуйста. Но будьте осторожны, у нас тоже есть незавершённые дела», — написал Аракчи.

Глава иранского МИД также обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в попытке втянуть Вашингтон в очередной вооружённый конфликт. По мнению дипломата, израильский лидер стремится таким образом избежать тюремного заключения, не считаясь с возможными последствиями для собственной страны и США.

Заявление прозвучало на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. Ранее Трамп допустил новые действия против Ирана. Сейчас прямых военных ударов не наносится, однако напряжённость между сторонами сохраняется.