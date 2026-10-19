Глава МИД Ирана Аракчи предупредил США об ответе на возможную атаку
Аббас Аракчи. Обложка © X / Seyed Abbas Araghchi
Иран готов ответить Соединённым Штатам в случае новой военной атаки. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи, отреагировав на заявления американского президента Дональда Трампа о возможных дальнейших действиях против Тегерана. Свою позицию дипломат изложил в соцсети X.
«В прошлый раз, когда вы хотели «довести дело до конца», Иран стал лишь сильнее. Хотите снова испытать удачу? Пожалуйста. Но будьте осторожны, у нас тоже есть незавершённые дела», — написал Аракчи.
Глава иранского МИД также обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в попытке втянуть Вашингтон в очередной вооружённый конфликт. По мнению дипломата, израильский лидер стремится таким образом избежать тюремного заключения, не считаясь с возможными последствиями для собственной страны и США.
Заявление прозвучало на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. Ранее Трамп допустил новые действия против Ирана. Сейчас прямых военных ударов не наносится, однако напряжённость между сторонами сохраняется.
Ранее Life.ru писал, что страны Персидского залива потребовали от Ирана компенсации за ракетные удары. Главы внешнеполитических ведомств призвали Совет Безопасности ООН и международное сообщество принять меры.