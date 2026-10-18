США ждёт вереница гробов: Новый глава МО Ирана предупредил о последствиях применения «матери всех бомб»

Иран подготовился к возможному применению Соединёнными Штатами самой мощной неядерной авиабомбы GBU-43/B MOAB, известной как «мать всех бомб». Новый министр обороны исламской республики Мехрдад Эхлаки Китабчи заверил, что Тегеран предусмотрел необходимые ответные меры, и предупредил Вашингтон об ответных потерях среди американских военнослужащих.

«Мы продумали необходимые меры по этому вопросу и спокойны. Мы уверенно выполняем свою работу», — приводит его слова агентство ILNA.

При этом глава иранского оборонного ведомства посоветовал американскому руководству задуматься о безопасности собственных войск на Ближнем Востоке. По его словам, в случае применения сверхмощной бомбы Вашингтону придётся подумать, сколько солдат придётся увозить домой «в горизонтальном положении».

Заявление прозвучало 18 октября, когда парламент Ирана утвердил Эхлаки Китабчи на посту министра обороны. Он сменил временно исполнявшего обязанности руководителя ведомства Маджида Эбн аль-Резу.

Речь идёт об авиабомбе GBU-43/B MOAB массой около 9,8 тонны. Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность её применения против энергетической инфраструктуры и ядерных объектов Ирана. Окончательное решение о таком ударе публично не объявлялось.