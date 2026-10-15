Трамп достал «мать всех бомб»: США задумали удар по иранским ядерным объектам

Американские военные прорабатывают возможность применения крупнейшей неядерной бомбы США против Ирана. Потенциальными целями могут стать энергетическая инфраструктура и ядерные объекты страны. Как сообщает CNN со ссылкой на чиновников, соответствующие планы подготовлены на случай решения президента Дональда Трампа возобновить боевые действия.

Речь идёт о GBU-43/B MOAB, получившей прозвище «мать всех бомб». Её использование стало бы серьёзным шагом к дальнейшей эскалации конфликта. При этом даже среди американских специалистов нет уверенности, что столь мощное оружие поможет Вашингтону добиться желаемого результата.

Одной из возможных целей называется гора Пикакс, также известная как Коланг Газ Ла или Кирка. По оценкам США и Израиля, в расположенном там подземном комплексе могут находиться компоненты иранской ядерной программы.

Однако уничтожить такой объект может оказаться непросто. Бомба MOAB рассчитана прежде всего на поражение обширных территорий мощной взрывной волной, а не на проникновение глубоко под землю. Поэтому собеседники CNN сомневаются, что она сможет разрушить укреплённые сооружения внутри горы.

По информации телеканала, в последние недели советники Белого дома неоднократно обсуждали возможные действия в отношении Тегерана. Трамп поручил военным подготовить дополнительные варианты ударов, предусматривающие поражение значительной части энергетических объектов Ирана.

При этом окончательного решения о возобновлении атак, согласно публикации, пока нет. Разработанные сценарии рассматриваются как возможные варианты действий, а не утверждённая операция.

GBU-43/B считается крупнейшей неядерной бомбой в американском арсенале. Её масса составляет около 9,8 тонны. Впервые США применили такое оружие в боевых условиях в 2017 году, нанеся удар по системе тоннелей террористов в Афганистане.

Теперь, по данным CNN, Вашингтон изучает возможность использования этого боеприпаса против значительно более защищённых целей. Однако его потенциальное применение вызывает вопросы не только с точки зрения эффективности, но и из-за риска дальнейшего обострения конфликта.