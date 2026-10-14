За закрытыми дверями — разговор о войне: Что Трамп и Нетаньяху обсуждали перед выборами

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали возможность новой масштабной военной операции против Ирана до выборов в обеих странах. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников, а также другие осведомлённые источники.

По данным издания, речь шла о совместных ударах по военным и ядерным объектам Исламской Республики. Нетаньяху выразил обеспокоенность сведениями израильской разведки, согласно которым Тегеран предпринимает шаги по восстановлению своей атомной программы.

Переговоры состоялись ещё до того, как Трамп публично пообещал не атаковать Иран до промежуточных выборов в Конгресс США. При этом, как утверждают собеседники Axios, американские и израильские военные продолжают подготовку на случай изменения позиции Белого дома.

Среди ближайших политических событий — парламентские выборы в Израиле 27 октября и голосование в США 3 ноября. Возобновление боевых действий способно повлиять на обстановку в обеих странах. По информации журналистов, израильское командование даже обсуждало вероятность переноса выборов в случае масштабного ответного удара Тегерана.

Однако в Белом доме опровергли сведения о том, что лидеры обсуждали возобновление войны. Представитель администрации подчеркнул, что Трамп исключил удары до ноябрьского голосования. Канцелярия Нетаньяху отказалась комментировать содержание разговоров премьера с американским президентом.

Источники Axios также отмечают разногласия внутри администрации США. Часть военного руководства выступает за возобновление атак, тогда как большинство советников Трампа предпочитают пока продолжать экономическое давление на Иран. Окончательного решения о новой операции, согласно публикации, нет.

Ранее Дональд Трамп пообещал не наносить удары по Ирану до 3 ноября. Американский лидер заявил о продолжении переговоров с Тегераном, однако подчеркнул, что морская блокада страны сохранится. При этом Вашингтон по-прежнему требует не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия.