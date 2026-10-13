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Опубликовано 13 октября, 14:28

Ошибка обойдётся дорого: В Китае раскрыли смысл грозного предупреждения Ирана

Sohu: Иран предупредил США об опасности неверных оценок в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Иран предупредил США об опасности неверных оценок ситуации в Персидском заливе, дав понять, что не намерен уступать контроль над своими морскими рубежами. Как пишет китайское издание Sohu, Тегеран сохраняет возможности для ответных действий даже в условиях блокады и военного давления.

«Даже находясь под постоянным давлением, Тегеран всё ещё пытается сохранить свои возможности контрконтроля и помешать своим противникам преобразовать военное преимущество во всеобъемлющее стратегическое господство», — говорится в публикации.

Поводом для анализа стало заявление заместителя командующего ВМС Ирана Фаламаза Беймани о том, что американские военные «отошли от морских границ Ирана». Китайские обозреватели считают его не свидетельством изменения баланса сил, а предупреждением Вашингтону о цене дальнейшей эскалации.

Главным предметом противостояния остаётся Ормузский пролив — важнейший маршрут нефтяного экспорта. США рассматривают присутствие своего флота как гарантию безопасности судоходства, тогда как Иран воспринимает иностранные военные корабли у своих берегов как угрозу суверенитету.

По мнению аналитиков, такое расхождение создаёт риск случайного столкновения: даже обычную перегруппировку кораблей стороны могут принять за подготовку к нападению. При этом Тегеран развивает вооружения и совершенствует тактику, рассчитывая компенсировать технологическое преимущество США.

Последствия возможной эскалации затронут и мировую экономику. Ограничения судоходства способны повысить стоимость страховки, увеличить сроки доставки и спровоцировать рост цен на энергоносители. Поэтому китайские эксперты призывают сочетать военное сдерживание с дипломатией. Перевод материала Sohu опубликовало РИА «ФедералПресс».

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Ранее Life.ru сообщал, что Иран отказался открывать Ормузский пролив до выполнения семи условий США. Тегеран настаивал на выполнении своих требований, несмотря на переговоры через посредников.

Больше новостей о конфликте на Ближнем Востоке — в разделе «Война на Ближнем Востоке» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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