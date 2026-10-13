Ошибка обойдётся дорого: В Китае раскрыли смысл грозного предупреждения Ирана

Иран предупредил США об опасности неверных оценок ситуации в Персидском заливе, дав понять, что не намерен уступать контроль над своими морскими рубежами. Как пишет китайское издание Sohu, Тегеран сохраняет возможности для ответных действий даже в условиях блокады и военного давления.

«Даже находясь под постоянным давлением, Тегеран всё ещё пытается сохранить свои возможности контрконтроля и помешать своим противникам преобразовать военное преимущество во всеобъемлющее стратегическое господство», — говорится в публикации.

Поводом для анализа стало заявление заместителя командующего ВМС Ирана Фаламаза Беймани о том, что американские военные «отошли от морских границ Ирана». Китайские обозреватели считают его не свидетельством изменения баланса сил, а предупреждением Вашингтону о цене дальнейшей эскалации.

Главным предметом противостояния остаётся Ормузский пролив — важнейший маршрут нефтяного экспорта. США рассматривают присутствие своего флота как гарантию безопасности судоходства, тогда как Иран воспринимает иностранные военные корабли у своих берегов как угрозу суверенитету.

По мнению аналитиков, такое расхождение создаёт риск случайного столкновения: даже обычную перегруппировку кораблей стороны могут принять за подготовку к нападению. При этом Тегеран развивает вооружения и совершенствует тактику, рассчитывая компенсировать технологическое преимущество США.

Последствия возможной эскалации затронут и мировую экономику. Ограничения судоходства способны повысить стоимость страховки, увеличить сроки доставки и спровоцировать рост цен на энергоносители. Поэтому китайские эксперты призывают сочетать военное сдерживание с дипломатией. Перевод материала Sohu опубликовало РИА «ФедералПресс».

Ранее Life.ru сообщал, что Иран отказался открывать Ормузский пролив до выполнения семи условий США. Тегеран настаивал на выполнении своих требований, несмотря на переговоры через посредников.