Трамп признал ошибкой убийство руководства Ирана в начале конфликта
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Президент США Дональд Трамп допустил, что ликвидация руководства Ирана в начале американо-израильской агрессии против Исламской Республики могла стать ошибкой. По словам американского лидера, теперь Вашингтон не понимает, с кем ему вести переговоры.
«Возможно, мы зашли слишком далеко с лидерами, ведь мы больше понятия не имеем, с кем, черт возьми, мы имеем дело», — сказал Трамп во время выступления в штате Огайо.
Его слова приводит телеканал Al Jazeera.
Американский лидер также заявил, что из-за сложившейся ситуации никто не хочет становиться президентом Ирана. При этом действующим президентом Исламской Республики с июля 2024 года является Масуд Пезешкиан.
Предполагается, что Трамп мог говорить о должности верховного лидера страны. После убийства американцами аятоллы Али Хаменеи этот пост занял его сын Моджтаба Хаменеи.
При этом США распространяют сообщения о возможной гибели Моджтабы Хаменеи. В тексте отмечается, что Вашингтон при этом сталкивается с проблемой определения собеседника для потенциальных переговоров.
Трамп дважды подчеркнул, что американская сторона не имеет представления, с кем ей вести диалог. В публикации утверждается, что необходимой информацией не располагают ни американские спецслужбы, ни разведывательные структуры союзных государств.
Американо-израильская операция против Ирана сопровождалась ударами по высшему руководству Исламской Республики. 28 февраля Life.ru сообщал о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, которую подтвердили официальные представители страны. После этого в Тегеране началась процедура формирования нового руководства. 9 марта Life.ru писал, что новым верховным лидером Ирана был избран Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы, а Корпус стражей исламской революции присягнул ему на верность. При этом судьба нового лидера также стала предметом заявлений Вашингтона. 26 августа Life.ru сообщал, что Трамп признал выжившим Моджтабу Хаменеи после удара, хотя ранее появлялись сообщения о его возможной гибели.
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