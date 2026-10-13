Трамп признал ошибкой убийство руководства Ирана в начале конфликта

Президент США Дональд Трамп допустил, что ликвидация руководства Ирана в начале американо-израильской агрессии против Исламской Республики могла стать ошибкой. По словам американского лидера, теперь Вашингтон не понимает, с кем ему вести переговоры.

«Возможно, мы зашли слишком далеко с лидерами, ведь мы больше понятия не имеем, с кем, черт возьми, мы имеем дело», — сказал Трамп во время выступления в штате Огайо.

Его слова приводит телеканал Al Jazeera.

Американский лидер также заявил, что из-за сложившейся ситуации никто не хочет становиться президентом Ирана. При этом действующим президентом Исламской Республики с июля 2024 года является Масуд Пезешкиан.

Предполагается, что Трамп мог говорить о должности верховного лидера страны. После убийства американцами аятоллы Али Хаменеи этот пост занял его сын Моджтаба Хаменеи.

При этом США распространяют сообщения о возможной гибели Моджтабы Хаменеи. В тексте отмечается, что Вашингтон при этом сталкивается с проблемой определения собеседника для потенциальных переговоров.

Трамп дважды подчеркнул, что американская сторона не имеет представления, с кем ей вести диалог. В публикации утверждается, что необходимой информацией не располагают ни американские спецслужбы, ни разведывательные структуры союзных государств.