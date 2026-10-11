Иран отказался открыть Ормузский пролив до выполнения семи условий США

Ормузский пролив останется закрытым, пока Вашингтон не согласится на все семь требований Тегерана. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью телеканалу Press TV.

По его словам, американская сторона уже предпринимала попытки урегулировать разногласия через посредников. Для передачи предложений и ответов использовались три государства: Ирак, Пакистан и Катар. Часть иранских требований США приняли, однако по остальным не дали однозначного ответа.

Резаи подчеркнул, что без полного согласования условий возобновления свободного судоходства не произойдёт. При этом содержание всех семи пунктов в его заявлении не раскрывается. Тегеран продолжает настаивать на выполнении своих требований.

Секретарь Совбеза также выразил недоверие к действиям Вашингтона во время предыдущих дипломатических контактов. Он заявил, что переговоры между двумя странами неоднократно сопровождались американскими военными ударами по иранской территории. Подобные действия Резаи назвал предательством со стороны США.

Отдельно представитель Исламской Республики обозначил намерение сохранить контроль над стратегическим морским маршрутом. Тегеран рассчитывает получать от этого экономическую выгоду. Резаи подчеркнул, что иранские власти связывают обеспечение безопасности Персидского залива с собственным присутствием в проливе.

Ранее, 9 сентября, представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби объявил о создании ограниченной для судоходства зоны восточнее Ормуза. Для прохода через неё экипажи обязаны согласовывать свои действия с иранскими властями. Судам, нарушающим установленный порядок, Тегеран пригрозил санкциями.