Иран нанёс удары по американским базам в ОАЭ и Бахрейне

Вооружённые силы Ирана нанесли удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаки США по территории республики. Об этом сообщила пресс-служба армии Ирана, передаёт Fars.

По данным иранской стороны, под удар попали объекты США в Объединённых Арабских Эмиратах и Бахрейне. В частности, сообщается об атаках на радиолокационные системы и места дислокации американских военных на базах Аль-Дафра и Аль-Минхад в ОАЭ, а также на авиабазе Шейх Иса в Бахрейне.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции заявил о комбинированной ракетно-беспилотной атаке на американские объекты в иракском Эрбиле. По утверждению КСИР, в результате ударов были поражены объекты военной инфраструктуры, включая ремонтный центр и склады оборудования.

США ранее сообщили о нанесении серии ударов по объектам в Иране. После этого между сторонами вновь обострилось противостояние, сопровождаемое обменом ударами по военным объектам в регионе.