Страны Персидского залива попросили Россию помочь с переговорами по Ирану

Страны Персидского залива призвали Россию использовать свои связи с Ираном, чтобы добиться от Тегерана соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН. Кроме того, арабские государства рассчитывают на поддержку Москвы в вопросе их участия в переговорах по иранской ядерной и ракетной программам. Об этом заявил министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни 18 октября на девятой министерской встрече Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

«Мы рассчитываем, что РФ задействует свои связи с Ираном, чтобы побудить его к полному соблюдению резолюции [СБ ООН] 2817, и поддержит участие стран ССАГПЗ в любых переговорах или договорённостях, касающихся иранской ядерной и ракетной программ», — подчеркнул дипломат.

Глава МИД Бахрейна пояснил, что соседние с Ираном государства заинтересованы в непосредственном участии в обсуждении его военных программ. По его словам, именно страны региона рискуют в наибольшей степени пострадать от связанных с ними угроз.