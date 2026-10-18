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Регион
Опубликовано 18 октября, 14:37

Страны Персидского залива попросили Россию помочь с переговорами по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Страны Персидского залива призвали Россию использовать свои связи с Ираном, чтобы добиться от Тегерана соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН. Кроме того, арабские государства рассчитывают на поддержку Москвы в вопросе их участия в переговорах по иранской ядерной и ракетной программам. Об этом заявил министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни 18 октября на девятой министерской встрече Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

«Мы рассчитываем, что РФ задействует свои связи с Ираном, чтобы побудить его к полному соблюдению резолюции [СБ ООН] 2817, и поддержит участие стран ССАГПЗ в любых переговорах или договорённостях, касающихся иранской ядерной и ракетной программ», — подчеркнул дипломат.

Глава МИД Бахрейна пояснил, что соседние с Ираном государства заинтересованы в непосредственном участии в обсуждении его военных программ. По его словам, именно страны региона рискуют в наибольшей степени пострадать от связанных с ними угроз.

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Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Лавров подтвердил готовность России содействовать достижению договорённостей между Ираном и странами Персидского залива. Кроме того, Москва представила обновлённую концепцию региональной безопасности, предполагающую укрепление доверия и развитие прямого диалога между Тегераном и арабскими государствами.

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Анастасия Никонорова
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