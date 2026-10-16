«Преимущество в силе не равно успеху»: В КНР оценили шансы США сломить сопротивление Ирана

Военное превосходство США не гарантирует, что Иран согласится изменить свою политику под давлением ударов и санкций, пишет китайское издание Sohu, комментируя заявление замглавы ВМС ИРИ Фарамаза Бемани о намерении продолжать сопротивление.

По мнению авторов, Тегеран стремится сделать любое силовое решение Вашингтона слишком затратным. Для этого Иран развивает беспилотные системы, береговую оборону и средства радиоэлектронной борьбы. Аналитики рассматривают эту стратегию как способ противостоять более сильному противнику.

Центром противостояния остаётся Ормузский пролив. Контроль над ним важен для экономики и переговорных позиций ИРИ. При этом напряжённость затрагивает мировую торговлю: растут расходы на страхование судов, усложняются маршруты перевозок и дорожают энергоносители.

«Американское преимущество в силе не равно гарантированному успеху: сколько бы ресурсов ни вкладывалось в удары и блокаду, заставить противника сменить курс куда сложнее, чем поразить отдельные цели», — цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».

Ранее CNN сообщил, что американские военные рассматривают применение «матери всех бомб» против Ирана. Планы подготовлены на случай решения Дональда Трампа возобновить боевые действия. Однако сам президент США исключил ядерный удар по ИРИ.